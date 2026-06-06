Domodossola, le favole raccontate dalle nonne diventano biscotti ASPETTARE

Favole della tradizione domese raccontate dalle nonne, ascoltate dai bambini e trasformate in biscotti da un maestro pasticcere. È l’idea alla base di “DOMO impasta favole, il sapore della fantasia”, l’iniziativa che mercoledì 3 giugno arriverà al suo momento conclusivo davanti alla Pasticceria Cento di via Rosmini a Domodossola.

Il progetto è stato ideato in occasione dei 50 anni di attività delle panetterie e pasticcerie Cento e ha coinvolto la Scuola dell’Infanzia Bambini di Terezin. Nel corso della primavera tre nonne hanno raccontato ai piccoli alcune storie della tradizione locale, successivamente approfondite in classe insieme alle insegnanti attraverso attività, riflessioni e disegni.

Da questo lavoro è nato il compito affidato a Roberto Cento: trasformare immagini, parole ed emozioni emerse dai racconti in ingredienti e sapori, dando vita a tre speciali “biscotti da favola”.

Tra le storie scelte c’è “Le avventure di Blasio”, proposta da Elvadia Betlamini e adattata per i bambini della scuola dell’infanzia. Il racconto accompagna il giovane protagonista alla scoperta della Domodossola di un tempo, tra la cittadella medievale, il convento di San Francesco, i castelli cittadini, il mercato e le piene del Bogna.

Durante le attività svolte in classe, i bambini hanno mostrato particolare interesse per l’antico mercato domese e per il grande cantiere del muraglione costruito per difendere la città dalle esondazioni. Da questi elementi è nato il tema dell’avventura e della curiosità, che ha ispirato uno dei biscotti realizzati per il progetto.

Mercoledì 3 giugno i 73 bambini coinvolti, accompagnati dalle loro 12 insegnanti, raggiungeranno la pasticceria per scoprire il risultato finale del percorso e assaggiare i biscotti ispirati alle favole ascoltate nei mesi scorsi. Riceveranno inoltre un libretto che raccoglie i racconti, i disegni realizzati a scuola e il percorso che ha portato dalla narrazione alla creazione dei dolci.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Domodossola.