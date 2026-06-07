L’Istituto Maggia racconta il territorio in un video: progetto sul Made in Italy con le scuole del Vco

È disponibile online il video che racconta il progetto “Made in Italy. Il nostro Territorio: conoscere, conoscersi, socializzare”, realizzato dall’Istituto “Erminio Maggia” di Stresa e dedicato alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali e del Made in Italy attraverso un percorso di didattica innovativa e peer education che ha coinvolto anche diverse scuole del Verbano Cusio Ossola.

Il filmato, pubblicato su YouTube e sui canali social della scuola (https://youtu.be/Ug0k0zURop4?si=QDpMTcT0jmsEHYhJ), sintetizza in immagini il lavoro svolto durante l’anno scolastico: dalle attività formative agli incontri con le scuole medie, dalle uscite sul territorio fino all’evento conclusivo che ha riunito tutti i protagonisti del progetto.





Giunto al terzo anno consecutivo, il percorso ha coinvolto gli studenti delle classi quarte del corso di Enogastronomia e Sala Bar dell’istituto alberghiero insieme a tre istituti comprensivi del VCO: la scuola media “Galileo Galilei” di Gravellona Toce, la scuola media “Cadorna” di Verbania Pallanza e la scuola media “F.lli Casetti” di Crevoladossola. Gli studenti del Maggia hanno inoltre seguito un percorso di formazione sulla peer education con Alice Baroni dell’associazione Contorno Viola.

Il progetto si è sviluppato attorno alla scoperta e alla valorizzazione di alcune eccellenze locali: dalla linfa di betulla dell’azienda Naturale da ManuALE di Brovello Carpugnino al burro dell’azienda agricola Baragiooj di Ameno, dalla Polenta di Beura del Mulino San Giorgio di Beura-Cardezza ai limoni fermentati de La Bottega del Fermentista di Ornavasso, fino al formaggio di capra di Agricuore di Nonio e all’olio EVO Fantoli di San Bernardino Verbano. Prodotti che rappresentano un patrimonio gastronomico delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

Fondamentale il sostegno dei partner del progetto, tra cui l’Associazione Contorno Viola Odv, la Fondazione Comunitaria del Vco e la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, insieme a Confartigianato, Federalberghi, Fipe e Gal Laghi e Monti del Vco.

Il 12 maggio gli studenti delle scuole medie coinvolte e i docenti sono stati ospitati al Maggia per una giornata conclusiva di presentazione e degustazione. Nella cornice dello skybar della scuola, con vista lago, i ragazzi hanno potuto assaggiare i piatti preparati dagli studenti dell’istituto alberghiero utilizzando i prodotti del territorio, trasformando il percorso formativo in un’esperienza sensoriale completa. Nella stessa giornata, i produttori hanno pranzato al Campus Maggia, sede dell’Eduristorante, assaggiando a loro volta le elaborazioni realizzate con le loro materie prime.

“Il pensiero divergente di questo progetto è che non solo i grandi insegnano ai piccoli ma anche il contrario”, ha spiegato il dirigente scolastico Fiorenzo Ferrari, sottolineando come studenti di età diverse abbiano lavorato insieme alla ricerca e alla valorizzazione dei prodotti locali, partendo dal loro significato culturale oltre che gastronomico.