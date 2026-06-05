Maxi controlli ai confini con la Svizzera: sequestrati auto di lusso, orologi, contanti e droga FOTO E VIDEO

Quattro giorni di controlli straordinari lungo i principali valichi tra Italia e Svizzera hanno portato al sequestro di beni di lusso, denaro contante non dichiarato, merce di contrabbando, prodotti contraffatti e sostanze stupefacenti. È il bilancio della maxi operazione coordinata dagli Uffici Antifrode della Direzione Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), realizzata nei giorni scorsi in occasione della festività dell'Ascensione.

L'attività ha interessato i principali punti di attraversamento stradali e ferroviari del confine italo-svizzero, in particolare Piaggio Valmara, Iselle Trasquera, il Gran San Bernardo e la stazione internazionale di Domodossola, in un periodo caratterizzato da un forte incremento del traffico di viaggiatori.

Per garantire un controllo capillare del territorio sono stati impiegati 35 funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provenienti da diversi uffici della Direzione territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, che hanno operato in stretta collaborazione con i militari della Guardia di Finanza. La pianificazione congiunta di turni e presidi ha consentito di massimizzare l'efficacia delle verifiche e intensificare l'azione di contrasto alle diverse forme di illegalità.

I risultati dell'operazione sono stati particolarmente significativi. In Valle d'Aosta sono stati intercettati oltre 26 mila euro in contanti non dichiarati e sequestrati quattro orologi di lusso Longines per un valore complessivo superiore agli 11.500 euro.

Nel Verbano Cusio Ossola, invece, i controlli hanno permesso di rinvenire circa 150 grammi di sostanze stupefacenti e di accertare violazioni valutarie per oltre 55 mila euro non dichiarati, immediatamente sanzionate.

Tra i sequestri più rilevanti figurano un orologio Chopard modello "Happy Sport" con diamanti, del valore di 16.500 franchi svizzeri, e una Mercedes E300 DE del valore superiore ai 75 mila euro, entrambi sequestrati per violazioni legate al contrabbando. Nel corso delle verifiche è stata inoltre individuata merce contraffatta, tra cui articoli di pelletteria e capi di abbigliamento recanti marchi di prestigio come Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Moschino e Chloé.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sottolinea come la collaborazione con la Guardia di Finanza consenta di garantire un presidio costante e dinamico dei valichi di frontiera, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza economica, la salute pubblica e il rispetto della legalità lungo uno dei principali corridoi di collegamento tra Italia e Svizzera.