Rete scolastica, Trontano chiede il mantenimento dei suoi plessi

La giunta comunale di Trontano ha presentato la richiesta di mantenimento in deroga dei plessi scolastici di Trontano e Cosasca per l’anno scolastico 2027/2028. Una decisione che arriva dopo le analisi richieste dalla regione Piemonte nell’ambito della revisione della rete scolastica e che coinvolge sia le scuole dell’infanzia sia le primarie, tutte incardinate nel II Circolo Didattico di Domodossola.

Nel documento approvato, la giunta sottolinea come il comune, essendo montano, risponda ai requisiti necessari per chiedere la deroga rispetto ai parametri numerici ordinari. Le verifiche effettuate hanno dato esito positivo sia per quanto riguarda la sicurezza degli edifici sia per la consistenza dell’utenza prevista. Per l’anno 2027/2028 sono attesi 10 bambini alla scuola dell’infanzia di Trontano e 42 alla primaria, mentre i plessi di Cosasca risultano attualmente senza iscritti ma vengono comunque proposti per il mantenimento.

La richiesta del comune è sostenuta anche dal parere favorevole del dirigente scolastico. La deliberazione sarà ora trasmessa all’amministrazione provinciale del Verbano Cusio Ossola, che dovrà inserirla nel Piano provinciale di revisione della rete scolastica e successivamente nel Piano regionale. Un passaggio amministrativo importante per garantire continuità ai servizi educativi nelle frazioni e nel capoluogo, in un territorio dove la presenza dei plessi scolastici rappresenta ancora un presidio fondamentale per la comunità.