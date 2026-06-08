Consiglio comunale a Domodossola: si parla di Tari, rifiuti, commercio e servizi sociali

Si riunirà nella serata di lunedì 8 giugno, alle ore 18, il Consiglio comunale di Domodossola convocato in sessione straordinaria dall'Amministrazione comunale. La seduta si terrà nella sala storica del Palazzo Municipale e vedrà l'esame di diversi provvedimenti riguardanti bilancio, servizi pubblici, commercio e politiche sociali.

Tra i temi principali figura la presa d'atto e l'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029, predisposto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato da Arera.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a votare le tariffe Tari per l'anno 2026 e a definire le relative scadenze di pagamento. Nella stessa seduta è prevista anche l'approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

All'ordine del giorno anche una proposta di modifica al regolamento che disciplina le vendite su area pubblica da parte di commercianti e agricoltori, con l'approvazione della relativa bozza.

Sul fronte sociale verrà esaminata la convenzione per l'inserimento nel "Gruppo appartamento per anziani parzialmente non autosufficienti" situato a Villadossola, in via Marconi, e per l'integrazione del contributo di compartecipazione al servizio.

La parte finale della seduta sarà dedicata a due iniziative presentate dal gruppo consiliare Partito Democratico: un ordine del giorno relativo all'Azienda Speciale Farmacia Comunale e un'interpellanza sulla valorizzazione delle antiche mura della città.