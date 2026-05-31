Crevoladossola, Ferroni dà il via al terzo mandato all’insegna della continuità e dei nuovi progetti

È stato riconfermato sindaco con il 68,71% dei voti e si appresta ad avviare il suo terzo mandato alla guida del comune di Crevoladossola: Giorgio Ferroni, vincitore delle elezioni amministrative di maggio, si dice soddisfatto del risultato ottenuto ed è già al lavoro per portare avanti il programma proposto con la lista “Per Crevoladossola”. Un progetto già avviato nei due precedenti mandati e che, per questo, richiede continuità: “Abbiamo deciso di confermare la giunta precedente - piega infatti Ferroni -. Da una parte perché è giusto sostenere chi ha ottenuto più preferenze da parte degli elettori, dall’altra per garantire continuità ai progetti già avviati in precedenza e che devono essere portati a termine”.

Ed è proprio grazie al lavoro svolto negli ultimi dieci anni e ai tanti progetti realizzati, sottolinea Ferroni, che i cittadini hanno nuovamente riposto la propria fiducia nella sua amministrazione: “Dal 2015 al 2020, fino al 2026 abbiamo continuato a incrementare i voti ricevuti. Questo significa che i cittadini hanno apprezzato e apprezzano sempre di più il nostro lavoro. Per fare la differenza serve una visione chiara, e in questo credo che siamo stati bravi: abbiamo portato una proposta ambiziosa, e i risultati si sono visti. Dall’altra parte (la lista di Daniele Facciola, che si è fermata al 31,29% dei voti, ndr) non è emersa una vera e propria proposta alternativa”.

I progetti

Sono tanti i progetti che l’amministrazione crevolese ha in programma, tra grandi interventi già avviati e novità. Tre i principali interventi da portare a termine: il bando per l’affidamento della gestione del nuovo asilo nido, da poco completato a Preglia; la chiusura dei lavori di ristrutturazione di Villa Renzi Cesconi, che entro la fine dell’anno diventerà la nuova sede municipale; il progetto Interreg per il recupero della Torre Napoleonica, che sarà destinata ad ospitare una struttura ricettiva. Sono poi in programma altri due importanti interventi, che Ferroni definisce ancora un “sogno nel cassetto”: da una parte la creazione di una struttura a servizio dell’area sportiva di Preglia, che possa ospitare gli spogliatoi e un chiosco. In questo caso, il progetto è già pronto, ma bisogna ancora trovare i finanziamenti per realizzarlo. Dall’altra parte, la volontà dell’amministrazione di creare un nuovo auditorium alle scuole medie Casetti, che possa essere utilizzato non solo dalle scuole ma anche per eventi culturali e ricreativi.

La squadra

Come già accennato, dunque, la giunta rimarrà invariata: al fianco del sindaco Ferroni, confermato il vicesindaco Andrea Cogliandro e gli assessori Paola Broggio, Mario Allegri e Adriano Rinaldi. Per la maggioranza, entrano in consiglio comunale anche Vito Paolo Perazzo, Davide Protti, Mariano Iaria e Virginio Merendoni. Per la minoranza, entrano Daniele Facciola, Camilla Tonietti, Bruno Ramondini e Cristina Gallella.