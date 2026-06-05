Tassa sui rifiuti e servizi sociali: se ne parla in consiglio comunale a Domodossola

Sarà la tassa sui rifiuti e l’approvazione delle tariffe per l’anno 2026, uno dei temi principali che saranno affrontati nel corso della prossima seduta del consiglio comunale di Domodossola, convocata per lunedì 8 giugno alle 18.00, come di consueto nella sala storica del palazzo municipale.

Il consiglio sarà infatti chiamato a discutere, tra gli altri, sul tema della Tari, con la definizione delle quote e delle scadenze dei versamenti e una nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2027-2028. Tra i punti all’ordine del giorno, assume particolare importanza anche l’approvazione di una convenzione per l’inserimento nel “Gruppo appartamento per anziani parzialmente non autosufficienti”, un servizio del comune di Villadossola (in via Marconi 25), per il quale il comune di Domodossola prevede un contributo di compartecipazione. Un servizio importante per il territorio ossolano, che offre la possibilità di un sostegno concreto a persone in situazione di difficoltà, e che sarà inaugurato nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda, invece, le interpellanze presentate dai gruppi consiliari, si discuterà una proposta del Partito Democratico, che chiede conto all’amministrazione sul tema della valorizzazione delle antiche mura della città.