Gaiardelli: “La vittoria di Candiani è una sconfitta per Macugnaga”

“Crediamo che la vittoria di Candiani sia una sconfitta popolare per il territorio”. Così Francesco Gaiardelli commenta il risultato delle elezioni comunali di Macugnaga. Stefano Candiani è stato eletto sindaco con l’83,55% dei voti, mentre la lista di Gaiardelli si è fermata al 16,45%. “È una sconfitta – spiega - perché si tratta di una candidatura marcatamente politica, voluta oltretutto dalla Lombardia. Ciò significa che il territorio non è riuscito a esprimere niente in questi anni”.

E prosegue: “Dopo le passerelle politiche, aspettiamo di vedere quando inizierà ad attuare il programma e cosa farà per rimettere a posto il paese. La nostra sarà una opposizione collaborativa su proposte concrete, ma attenta e vigile”.

Gaiardelli annuncia: “Con altri leghisti scontenti stiamo raccogliendo le tessere per restituirle. Scriverò a Matteo Salvini per spiegargli le nostre motivazioni”.