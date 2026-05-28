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Politica | 28 maggio 2026, 19:10

Gaiardelli: “La vittoria di Candiani è una sconfitta per Macugnaga”

"Una candidatura politica imposta dalla Lombardia". E annuncia: "Restituirò la tessera della Lega"

Francesco Gaiardelli

Francesco Gaiardelli

“Crediamo che la vittoria di Candiani sia una sconfitta popolare per il territorio”. Così Francesco Gaiardelli commenta il risultato delle elezioni comunali di Macugnaga. Stefano Candiani è stato eletto sindaco con l’83,55% dei voti, mentre la lista di Gaiardelli si è fermata al 16,45%. “È una sconfitta – spiega - perché si tratta di una candidatura marcatamente politica, voluta oltretutto dalla Lombardia. Ciò significa che il territorio non è riuscito a esprimere niente in questi anni”.
E prosegue: “Dopo le passerelle politiche, aspettiamo di vedere quando inizierà ad attuare il programma e cosa farà per rimettere a posto il paese. La nostra sarà una opposizione collaborativa su proposte concrete, ma attenta e vigile”.

Gaiardelli annuncia: “Con altri leghisti scontenti stiamo raccogliendo le tessere per restituirle. Scriverò a Matteo Salvini per spiegargli le nostre motivazioni”.

Red. Vb

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