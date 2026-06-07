''Revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini''

Dopo le polemiche sollevate dal gruppo di minoranza Uniti per Villa, che aveva disertato l’ultima seduta accusando l’amministrazione di non aver informato con il dovuto anticipo i consiglieri, torna a riunirsi il consiglio comunale di Villadossola, con una nuova sessione straordinaria. La seduta è in programma giovedì 11 giugno alle 20.30.

Una convocazione che porta con sé un punto destinato a far discutere: la proposta del gruppo consiliare Uniti per Villa di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. La revoca della cittadinanza onoraria al Duce è un tema che negli ultimi anni molti comuni italiani hanno affrontato, spesso riaprendo pagine di storia locale rimaste sospese per decenni. Sono migliaia, infatti, i comuni che nel corso del ventennio fascista avevano conferito a Mussolini la cittadinanza onoraria, spesso come gesto puramente simbolico.

Accanto a questo tema, il consiglio sarà chiamato anche a ratificare una variazione di bilancio e ad approvare la convenzione per il nuovo gruppo appartamento destinato ad anziani parzialmente non autosufficienti, intervento legato ai fondi Pnrr. In discussione anche una proposta di Coldiretti sulla disciplina dell’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.