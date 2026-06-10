Villadossola inaugura il nuovo polo sociale: servizi, accoglienza e sostegno contro povertà ed emarginazione FOTO E VIDEO

Taglio del nastro, questa mattina, per la nuova struttura di via Marconi a Villadossola, che ospiterà diversi servizi rivolti in particolare al contrasto alla povertà e alla marginalità sociale. Il progetto è stato realizzato grazie alla sinergia tra numerosi enti, associazioni e realtà del territorio: i promotori principali sono stati il comune di Villadossola e il Ciss Ossola, in collaborazione con i Ciss del Verbano e del Cusio, che hanno avuto l’intuizione di partecipare ad un bando che ha permesso di ottenere un finanziamento tramite fondi Pnrr. A completare l’opera, un contributo della Fondazione Cariplo e la collaborazione di operatori, volontari e associazioni.

“Questo progetto - le parole del sindaco di Villadossola Bruno Toscani - nasce da un rapporto interpersonale che di unisce al Ciss Ossola, con il quale abbiamo sempre condiviso valori e idee. Non posso che ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto”.

A illustrare nel dettaglio tutti i servizi offerti da questa nuova struttura è stato il presidente del Ciss Ossola, Giorgio Vanni: “L’edificio ospita diversi servizi. Innanzitutto 12 posti letto dedicati ad anziani parzialmente non autosufficienti (tre dei quali sono già occupati, gli altri saranno occupati nei prossimi giorni, ndr), ai quali viene offerto un soggiorno temporaneo: in seguito potranno, auspicabilmente, tornare al proprio domicilio, oppure essere affiancati nella ricerca di soluzioni diverse. È inoltre presente una cosiddetta stazione di posta, un punto di accesso e fornitura di servizi e un presidio di prima accoglienza per persone senza dimora o che si trovano in situazione di particolare difficoltà o emergenza. In questo caso, le persone saranno accolte per poi essere indirizzate al servizio più opportuno presente sul territorio. Infine - prosegue Vanni - la struttura ospita una bottega solidale, che non è altro che l’evoluzione del servizio “Invenduto a buon fine” presente da anni a Villadossola e portato avanti da Caritas, Avas, parrocchia e Ciss. Questo servizio farà ora un salto di qualità: le persone non saranno più riceventi passivi di pacchi alimentari, ma saranno al centro di un progetto complessivo di responsabilizzazione e sostegno delle persone in grave povertà, con l’auspicio che possano superare le difficoltà”.

Le derrate alimentari saranno consegnate gratuitamente da alcuni supermercati del territorio - Unes, Nova Coop, Carrefour e Lidl - oltre alle associazioni Lav Vco e Vigezzo di Aiuta. La struttura potrà inoltre contare su una stretta collaborazione con il Banco Alimentare del Piemonte. All’inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco e al presidente, anche la sostituta del direttore del Ciss Ossola Sonia Manini, la rappresentante della Fondazione Cariplo per il Vco Giulia Margaroli, la consigliera provinciale Gabriella Pelizzari, l’assessore alle politiche sociali di Villadossola Pierangela Borca e numerosi sindaci e amministratori ossolani, i cui comuni hanno stipulato una convenzione che permette agli anziani residenti di poter usufruire del servizio. Prima dell’inaugurazione, la benedizione da parte del parroco don Massimo Bottarel.