Domodossola aderisce al nuovo gruppo appartamento per anziani di Villadossola

È stata approvata dal consiglio comunale di Domodossola la convenzione per l'inserimento di cittadini anziani parzialmente non autosufficienti nel nuovo gruppo appartamento per anziani di Villadossola, di via Marconi, che sarà inaugurato il 10 giugno.

”Un servizio innovativo realizzato dal comune di Villadossola nell'ambito dei finanziamenti del Pnnr e gestito in collaborazione con il Ciss Ossola. È finalizzato – ha spiegato l'assessore ai servizi sociali Antonella Ferraris - ad offrire una risposta abitativa e assistenziale a persone anziane che presentano una parziale perdita di autonomia, ma che non necessitano ancora di una struttura residenziale come una Rsa. Con la convenzione aderiamo a una rete territoriale ampliando le possibilità di risposta ai bisogni delle persone anziane e delle loro famiglie. Si tratta di una soluzione intermedia particolarmente utile”.

“L'obiettivo del progetto - ha aggiunto l'assessore - è di favorire il mantenimento dell'autonomia personale, contrastare le situazioni di isolamento e di fragilità ed offrire un ambiente protetto, dotato anche di strumenti tecnologici e servizi di supporto che consenta agli anziani di poter continuare a vivere in un contesto il più possibile vicino a quello domestico”.

La convenzione disciplina i rapporti tra il comune di Villadossola, che è proprietario della struttura, il Ciss Ossola che cura la gestione sociale e l'inserimento degli utenti, e i comuni di residenza dei beneficiari, tra cui il comune di Domodossola. I destinatari del servizio sono persone ultra sessantacinquenni parzialmente non autosufficienti ed inseriti in un progetto assistenziale predisposto dai servizi competenti. Viene previsto inoltre che il comune di residenza intervenga nei casi in cui il beneficiario non disponga delle risorse economiche necessarie a sostenere integralmente la quota di compartecipazione prevista dal regolamento.

“Con questa proposta – ha concluso l'assessore – mettiamo quindi a disposizione dei cittadini di Domodossola uno strumento in più all'interno della rete dei servizi socio assistenziali del territorio, valorizzando la collaborazione tra enti e promuovendo percorsi di assistenza più flessibili e personalizzati”. L'ordine del giorno è stato votato dalla maggioranza e dalla minoranza con l'esclusione di Maria Elena Gandolfi della Lega, che si è astenuta.