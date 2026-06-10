Cassa Edile Vco, a Domodossola la cerimonia dei premi di anzianità professionale

Un riconoscimento all’esperienza, alla professionalità e all’impegno di lavoratori e imprese che da decenni contribuiscono allo sviluppo del territorio. Sabato 13 giugno alle 10.30, a Domodossola, nella sala conferenze dell’Unione Montana delle Valli dell'Ossola, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza del Verbano Cusio Ossola organizzerà la 30ª edizione della cerimonia di consegna dei premi di “Anzianità professionale edile”.

L’ente bilaterale, costituito dalle parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore edile e attivo a Verbania dal 1961, celebrerà quest’anno anche il 65° anniversario dalla propria fondazione.

Dopo i saluti del presidente Mauro Piras, recentemente nominato anche presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili VCO, e del vicepresidente Daniele Mason, saranno premiati 45 lavoratori edili della provincia che hanno maturato il diritto al premio contrattuale di anzianità professionale. Tra questi, sei lavoratori hanno raggiunto il traguardo dei 40 anni di attività, sette quello dei 35 anni, altri sette i 30 anni e venticinque i 25 anni.

La ricorrenza del sessantacinquesimo anniversario della Cassa Edile sarà inoltre l’occasione per rendere omaggio a 19 imprese del territorio iscritte all’ente da oltre mezzo secolo, a testimonianza di una presenza storica e continuativa nel comparto delle costruzioni del Verbano Cusio Ossola.

Spazio anche ai giovani e alla formazione, con la consegna di 28 assegni di studio destinati ai figli dei lavoratori iscritti. I riconoscimenti andranno a otto studenti universitari e a venti studenti delle scuole superiori che si sono distinti per i risultati ottenuti nel percorso scolastico.

Accanto al momento celebrativo, la manifestazione offrirà l’opportunità per una riflessione sullo stato di salute del settore edilizio. Dopo la forte crescita registrata negli anni successivi alla pandemia, il 2026 sta infatti evidenziando segnali di rallentamento a livello nazionale e, in maniera particolarmente marcata, anche nel Verbano Cusio Ossola.

Secondo le analisi del Cresme, il progressivo esaurimento delle misure straordinarie che hanno sostenuto il comparto – tra cui Superbonus, investimenti del Pnrr, ripresa del mercato immobiliare e domanda post-pandemica – si somma alle incertezze legate all’andamento dei costi energetici, all’inflazione, alle materie prime e alle tensioni geopolitiche internazionali, delineando uno scenario complesso per il prossimo triennio.