“Diffusioni Teatrali” di Compagniadellozio: a Domodossola l’ultimo appuntamento

Cari amici di Compagniadellozio, è arrivato il momento dell’ultimo appuntamento di “Diffusioni Teatrali”. Un invito speciale che segna la chiusura della rassegna con un evento da non perdere.

Venerdì 12 giugno alle ore 21, alla Cavea della torretta medievale di Domodossola, andrà in scena “S (Messing with Stravinskij)”, spettacolo conclusivo della stagione.

Una produzione Parpignol che si presenta come un’esperienza teatrale atipica, giocosa e profondamente punk, dove ogni elemento scenico diventa instabile, vivo e in continua trasformazione. L’ispirazione arriva dalla celebre Histoire du soldat di Igor Stravinskij, di cui lo spettacolo raccoglie l’essenza più essenziale per rielaborarla in chiave contemporanea e radicale.

Al centro della scena resta la fiaba del Soldato e del Diavolo, ma il racconto si deforma e si moltiplica. Il Diavolo diventa figura sfuggente e poliedrica, un giullare mutaforma capace di attraversare i personaggi, impossessarsene e agire attraverso di loro. Un gioco teatrale che si alimenta di instabilità e trasformazione continua.

La musica segue questa stessa direzione: i materiali sonori si intrecciano e si deformano, mantenendo uno spirito ibrido e contaminato che richiama la natura sperimentale dell’opera originale. Anche la struttura narrativa si ispira alle fiabe popolari russe raccolte da Aleksandr Afanasyev, ma ne esaspera il lato surreale e burlesco fino a sfiorare il delirio.

Il risultato è uno spettacolo energico e vibrante, in cui attori e pubblico condividono lo stesso spazio scenico, dentro una dimensione immersiva e instabile. La narrazione si spezza, si rigenera e invade il presente, trasformando ogni gesto in un possibile nuovo inizio.