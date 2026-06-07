Il Coro Blu in concerto per sostenere il restauro della Collegiata

Mercoledì 17 giugno alle 21.00 la Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola ospita un concerto dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale. Protagonista sarà infatti il Coro Blu, diretto da Bani, Laura e Ornella Miserocchi, per una serata a sostegno del comitato Insieme per un Duomo: il ricavato della serata – con ingresso a offerta libera - sarà devoluto alla raccolta fondi per il restauro della Collegiata.

L’evento è promosso dalla Pro Loco di Domodossola, dall’associazione Ruminelli, da Medicah24 e Pediacooph24, con la partecipazione straordinaria del Coro Blu, che si esibirà a titolo gratuito. L’obiettivo è quello di offrire un sostegno concreto ai lavori di restauro, in particolare dedicati agli affreschi del pittore vigezzino Lorenzo Peretti, per restituire il pieno splendore a uno dei simboli identitari e architettonici dell'intera Ossola.