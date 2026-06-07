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Eventi | 07 giugno 2026, 15:25

Con Fiab Vco una "Pedalata nella storia" tra Crevoladossola e Montecrestese

Il 14 giugno un'escursione in bicicletta con visite guidate al villaggio-laboratorio di Ghesc e al sito megalitico di Castelluccio

Con Fiab Vco una &quot;Pedalata nella storia&quot; tra Crevoladossola e Montecrestese

Un nuovo appuntamento in sella alla propria bicicletta per scoprire i tesori paesaggistici e culturali del territorio: Fiab Vco organizza, per domenica 14 giugno, “Pedalata nella storia”, una pedalata tra Crevoladossola e Montecrestese.

Il percorso, di circa 17 chilometri e quasi interamente pianeggiante, prevede la partenza dalla frazione di Bisate a Crevoladossola, con arrivo alle frazioni di Ghesc e Roledo a Montecrestese. Una volta raggiunta la meta, i partecipanti potranno prendere parte a visite guidate al villaggio-laboratorio di Ghesc, a cura della Fondazione Canova, e al sito megalitico di Castelluccio con l’archeologa Giorgia Frangioni.

Il ritrovo è fissato per le 10.30 davanti all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, con rientro previsto intorno alle 16.30. Ogni partecipante dovrà provvedere al pranzo al sacco. È necessaria l’iscrizione tramite il sito di Fiab Vco.

l.b.

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