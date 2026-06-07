La Fanfara dei Bersaglieri Valdossola in concerto a Cannobio VIDEO

Il passo di corsa e le note della Fanfara dei Bersaglieri Valdossola hanno inaugurato la stagione turistica a Cannobio. Alle 17.30 di ieri la fanfara ha attraversato di corso il lungolago a piazza 27/28 Maggio alla scalinata che sale al Santuario della Santissima Pietà. Qui ha tenuto un concerto a beneficio della folta folla di cannobiesi e turisti che affollano la città di confine in coincidenza con il ponte festivo del Corpus domini, che cadeva nel calendario liturgico giovedì 4 giugno.

La fanfara, costituita nel 1989 da un groppo di amici che avevano fatto il servizio di bersaglieri, è nata per perpetuare le tradizioni del corpo apprese durante il servizio militare obbligatorio. È radicata in Ossola, ma si esibisce spesso in tutta la provincia, e anche fuori quando viene chiamata.