Nuove panchine sul sentiero di Tolomeo

Nel mese di aprile alcuni frequentatori del percorso escursionistico sentiero di Tolomeo tra Beura e Cosasca lamentavano il fatto che lungo il sentiero di circa tre chilometri non ci fosse nemmeno una panchina. Ora, l'amministrazione di Beura ha provveduto alla posa di due panchine di legno sistemate nelle vicinanze dei pannelli esplicativi sulle peculiarità del tragitto.

La posa delle panchine è stata accolta con grande favore da chi percorre il sentiero e tra i primi a sedersi sulle panchine per ammirare il panorama fluviale del Toce c’è Marisa Prini una parigina originaria di Masera che si trova in Ossola in vacanza e Sauro Fantone di Beura.

L'itinerario, nato per iniziativa del comune di Beura nel 2023, parte dal Mulino San Giorgio e arriva a Cosasca. Il suo nome è un omaggio al famoso geografo greco vissuto nel 2° secolo d. C. e che, secondo la tradizione, visitò anche l’Ossola chiamandola nella sue carte «Oscela Lepontiorum». Lungo il sentiero si può ammirare il Toce, si vede il ponte storico della ferrovia. Il percorso ha una posizione geografica che permette poi la vista di molte vette oltre alla campagna e alcuni campi dove viene coltivato il mais per produrre la polenta di Beura.