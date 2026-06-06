Violenza nella movida ossolana, Daspo urbano per tre giovani

La Polizia di Stato, nell’ambito della costante attenzione all’attività di prevenzione e controllo del territorio ha emesso, nel mese di maggio, tre provvedimenti di Daspo urbano a carico di altrettanti giovani tutti risedenti in Ossola. I provvedimenti in parola traggono origine dai fatti verificatisi la notte del 28 marzo, quando un gruppo di giovani, per futili motivi aveva aggredito con calci e pugni un coetaneo nelle immediate adiacenze di un noto locale da ballo procurandogli lesioni personali. Fortunosamente e con l’ausilio degli addetti alla sicurezza il giovane era riuscito a rifugiarsi all’interno del locale proprio quando altri due ragazzi, conoscenti dell’aggressore e già destinatari di Dacur, attualmente in vigore per analoghi comportamenti presso altri esercizi pubblici della provincia, dopo aver assistito all’aggressione, tentavano di forzare l’ingresso del locale scavalcando la recinzione con l’intento di raggiungere la vittima. Gli stessi, nel corso dell’azione, avevano rivolto gravi minacce agli addetti alla sicurezza e ad un gestore della struttura.

Sul posto a seguito dell’aggressione erano intervenuti militari della stazione carabinieri di Premosello Chiovenda che hanno ricostruito l’accaduto segnalando fatti e responsabilità all’autorità giudiziaria.

I provvedimenti Dacur firmati dal Questore del Vco dispongono per tutti i destinatari il divieto di accedere e stazionare all’interno del locale interessato e negli esercizi pubblici situati nelle immediate vicinanze nella fascia oraria che va delle 18.00 alle 7.00 del giorno successivo per due anni, con la finalità di prevenire il ripetersi di episodi di violenza e a garantire condizioni di maggiore sicurezza nelle zone della movida ossolana considerando anche che la violazione di tale prescrizione costituisce reato punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.