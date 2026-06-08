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Cronaca | 08 giugno 2026, 20:20

Pieve Vergonte, oca in difficoltà salvata dai Vigili del Fuoco

Intervento insolito ma a lieto fine nei pressi del fiume Anza: il volatile è stato recuperato e affidato temporaneamente a un’allevatrice della zona

Pieve Vergonte, oca in difficoltà salvata dai Vigili del Fuoco

Un intervento insolito, ma fortunatamente a lieto fine, ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola, chiamati a soccorrere un animale in difficoltà nel territorio comunale di Pieve Vergonte.

La squadra è intervenuta nei pressi del fiume Anza dopo una segnalazione riguardante un’oca che si trovava in evidente stato di smarrimento. I soccorritori hanno raggiunto il volatile e, agendo con cautela per evitare di spaventarlo, sono riusciti ad avvicinarlo e a recuperarlo in sicurezza.

L’oca è stata quindi sistemata all’interno di una gabbia da trasporto. Una volta messo al sicuro l’animale, i Vigili del Fuoco hanno cercato di rintracciare il legittimo proprietario, che però non è stato trovato.

Il volatile è stato quindi temporaneamente affidato a un’allevatrice di razze avicole della zona.

Redazione

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