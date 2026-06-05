Paolo Citrini nuovo direttore sportivo della Dinamo Sassari

Paolo Citrini continua la sua avventura alla Dinamo Sassari, diventata per lui una seconda famiglia. L'ossolano, che in Sardegna ha trovato l'amore e la sua nuova casa da ormai vent'anni, passa dalla panchina alla scrivania.

Dopo aver guidato la squadra femminile, ora per lui il ruolo di direttore sportivo della società emblema e simbolo della Sardegna, non solo in ambito cestistico. "Sono orgoglioso di questo nuovo incarico di grande responsabilità e importanza. La Dinamo- le sue parole - è casa mia, la mia famiglia, ringrazio il club per la fiducia e darò l'anima in ruolo così delicato. Cercherò di mettere a disposizione di Luca Votali la miglior squadra possibile per affrontare un campionato durissimo come la A2 dove ci sono tante squadre che vogliono vincere e dove non è facile fare mercato soprattutto con gli italiani. Ho ricevuto tantissimi messaggi anche dal presidente ossolano per eccellenza Michele Marinello con cui condividevo l'amore per il basket nel Vco e nella mia città, che ricordo sempre con grande affetto. So da dove sono partito e ne vado fiero''.