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Sport | 05 giugno 2026, 17:49

Paolo Citrini nuovo direttore sportivo della Dinamo Sassari

L’ossolano, da vent’anni in Sardegna, lascia la panchina e assume un nuovo ruolo dirigenziale nella società simbolo del basket isolano

Paolo Citrini nuovo direttore sportivo della Dinamo Sassari

Paolo Citrini continua la sua avventura alla Dinamo Sassari, diventata per lui una seconda famiglia. L'ossolano, che in Sardegna ha trovato l'amore e la sua nuova casa da ormai vent'anni, passa dalla panchina alla scrivania.

Dopo aver guidato la squadra femminile, ora per lui il ruolo di direttore sportivo della società emblema e simbolo della Sardegna, non solo in ambito cestistico. "Sono orgoglioso di questo nuovo incarico di grande responsabilità e importanza. La Dinamo- le sue parole - è casa mia, la mia famiglia, ringrazio il club per la fiducia e darò l'anima in ruolo così delicato. Cercherò di mettere a disposizione di Luca Votali la miglior squadra possibile per affrontare un campionato durissimo come la A2 dove ci sono tante squadre che vogliono vincere e dove non è facile fare mercato soprattutto con gli italiani. Ho ricevuto tantissimi messaggi anche dal presidente ossolano per eccellenza Michele Marinello con cui condividevo l'amore per il basket nel Vco e nella mia città, che ricordo sempre con grande affetto. So da dove sono partito e ne vado fiero''.

Daniele Piovera

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