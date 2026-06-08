 / Sport

Sport | 08 giugno 2026, 16:25

Mountain bike, ottimi risultati per la Scuola Ossola in Coppa Piemonte

I giovani ossolani protagonisti nella 5ª prova del circuito regionale

Mountain bike, ottimi risultati per la Scuola Ossola in Coppa Piemonte

Trasferta positiva per i ragazzi della Asd Scuola Ossola Mtb impegnati nella 5ª prova della Coppa Piemonte XC, andata in scena domenica 7 giugno a Chialamberto (Torino).

Su un percorso tipicamente alpino, caratterizzato da salite impegnative e discese tecniche, i giovani atleti ossolani hanno conquistato risultati di rilievo, confermando la crescita del gruppo nelle categorie giovanili.

Tra le Esordienti Donne ottima prova per Emma De Min, che nella categoria del primo anno chiude in quarta posizione, mentre doppio podio per Alessia Scesa e Alice Tettone, entrambe in gara tra le Esordienti secondo anno, rispettivamente prima e terza al traguardo.

In campo maschile, buona prestazione per Jacopo Perazzoli, che tra gli Esordienti del primo anno termina la gara in quinta posizione.

Da segnalare anche il risultato di Francesca Milone, atleta ossolana in forza alla società Rostese (Torino), che conquista un terzo posto assoluto tra le Allieve Donne e la seconda posizione nella categoria DA primo anno.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore