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Sanità | 12 giugno 2026, 10:30

Avis in campo all’Ipercop di Crevoladossola per la Giornata mondiale del donatore

Domenica 14 giugno una postazione informativa con volontari e il dottor Borsotti: controllo della pressione aperto a tutti

Avis in campo all’Ipercop di Crevoladossola per la Giornata mondiale del donatore

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, domenica 14 giugno l’Avis sarà presente con una postazione informativa all’Ipercop di Crevoladossola.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dei volontari dell’associazione, impegnati a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione del sangue e a fornire informazioni utili a chi desidera avvicinarsi a questo gesto di solidarietà.

All’iniziativa sarà presente anche il dottor Raffaele Borsotti, medico di riferimento, che offrirà a chi lo desidera la possibilità di effettuare la misurazione della pressione arteriosa, un piccolo controllo gratuito pensato per promuovere la prevenzione e la salute.

a.f.

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