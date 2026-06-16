Mergozzo presenta "Donne in voga": il Dragon Boat per la rinascita dopo il tumore al seno

Sarà presentato sabato 20 giugno alle 10 il progetto "Donne in voga", iniziativa nata dalla collaborazione tra la Canottieri Mergozzo e gli Amici dell'Oncologia del Vco e rivolta alle donne che hanno affrontato o stanno affrontando una patologia mammaria.

Protagonista del progetto è il Dragon Boat, la caratteristica imbarcazione dalla testa di drago che negli ultimi anni è diventata in tutto il mondo un simbolo di rinascita, forza e condivisione per migliaia di donne operate al seno. Non soltanto un'attività sportiva, ma un percorso che unisce benessere fisico, sostegno reciproco e crescita personale.

L'immagine dell'equipaggio che avanza all'unisono sull'acqua rappresenta infatti una metafora del percorso di recupero dopo la malattia: ogni colpo di pagaia contribuisce al movimento dell'intera imbarcazione, così come il sostegno del gruppo aiuta ciascuna donna ad affrontare le difficoltà e a guardare con fiducia al futuro.

Se in passato alle donne sottoposte a interventi per tumore al seno veniva spesso consigliato di limitare l'utilizzo del braccio interessato dall'operazione, oggi la ricerca scientifica ha completamente rivalutato questa impostazione. Numerosi studi internazionali hanno infatti dimostrato che la pratica del Dragon Boat è sicura e può contribuire a migliorare la mobilità dell'arto superiore, la funzionalità fisica, la qualità della vita e il benessere psicologico delle partecipanti.

L'attività fisica regolare rappresenta inoltre uno strumento importante per contrastare gli effetti collaterali delle terapie oncologiche, ridurre la stanchezza cronica, migliorare l'umore e favorire il recupero della fiducia nel proprio corpo. A questi benefici si aggiunge il valore della dimensione sociale: condividere esperienze, emozioni e obiettivi con persone che hanno vissuto percorsi simili aiuta infatti a ridurre il senso di isolamento e a rafforzare la resilienza.

Il progetto "Donne in voga" si sviluppa proprio a partire da questa visione della cura, che guarda alla persona nella sua globalità. Accanto alle uscite in Dragon Boat saranno organizzati incontri di supporto psicologico e appuntamenti dedicati alla nutrizione, con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e consapevole. La presentazione sarà seguita da un momento conviviale con rinfresco.