A Premia torna la festa dell’estate: aperitivo, cena, live music e dj set

Una serata all'insegna della musica, del buon cibo e della convivialità attende residenti e visitatori sabato 20 giugno a Premia, dove andrà in scena il "Premia Summer Fest 2026". L'appuntamento è in località Pasquer, nell'area dell'ex pattinaggio, per un evento organizzato dalla Pro Loco di Premia con la collaborazione e il sostegno dell'Associazione Uno Sguardo Sulla Valle e di Coope Antigorian Pub.

La festa prenderà il via alle ore 18 con l'apertura dell'area dedicata all'evento e l'aperitivo. A seguire sarà possibile fermarsi per la cena, con un ricco menù che comprenderà salamelle, panini, polenta, patatine fritte e numerose altre specialità.

Dalle ore 21 spazio alla musica dal vivo con gli Mms Medley Music Story, trio acustico composto da chitarra, voce e percussioni. Il gruppo proporrà un repertorio che spazia tra rock, pop e reggae italiano e internazionale, attraversando i grandi successi dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.

A chiudere la serata sarà il dj set di dj Ramavox, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera con una selezione musicale pensata per far divertire tutte le generazioni.

Gli organizzatori ricordano che la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo grazie alla presenza di un ampio tendone coperto, garantendo così il regolare svolgimento dell'iniziativa.