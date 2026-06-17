Sei tappe tra sapori, vino e musica: torna il BacEnoTour

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto nel 2025, torna sabato 27 giugno BacEnoTour, l'evento che unisce valorizzazione del territorio, tradizioni gastronomiche e musica dal vivo in un percorso tra le bellezze del centro storico di Baceno. L'iniziativa è organizzata dalla Banda Musicale di Baceno APS in collaborazione con la Pro Loco e il Gruppo Alpini di Baceno.

La formula resta quella che ha decretato il successo della prima edizione: una passeggiata di circa due chilometri tra scorci caratteristici, monumenti e luoghi simbolo del paese, accompagnata da sei tappe gastronomiche e altrettanti momenti musicali. Le partenze saranno scaglionate ogni venti minuti a partire dalle 18 dal Centro Sportivo di Baceno.

I partecipanti potranno vivere un vero e proprio viaggio nel gusto, dall'aperitivo al dolce, attraverso piatti preparati da ristoratori e produttori locali e accompagnati da una selezione di vini provenienti da prestigiose cantine venete. Ogni tappa sarà inoltre animata da differenti formazioni musicali, con repertori che spazieranno dalla musica popolare al folk.

Il percorso prenderà il via da Sant'Antonio con un aperitivo a base di bruschettine mediterranee accompagnate da Prosecco Extra Dry DOC. Si proseguirà a La Prea con un tagliere di salumi ossolani e pane Walser, per poi raggiungere Piazza Binn dove sarà servita una crespella walser al formaggio di Crampiolo. Alla Chiesa di San Gaudenzio i partecipanti potranno gustare una coscia di cinghiale cotta a bassa temperatura, mentre nella Piazzetta sarà protagonista un tagliere di formaggi e mieli del territorio. Il gran finale è previsto al Campo Sportivo con una panna cotta al profumo di lamponi.

Le quote di partecipazione sono fissate a 25 euro per il percorso completo con sei degustazioni, 15 euro per i ragazzi dai 7 ai 17 anni, mentre i bambini fino a 6 anni partecipano gratuitamente. I vini potranno essere degustati acquistando singoli gettoni da 3 euro oppure un pacchetto da sei gettoni al prezzo di cinque.

Le prenotazioni sono obbligatorie e stanno già registrando un'ottima risposta da parte del pubblico, con alcune fasce orarie vicine al tutto esaurito. È possibile riservare il proprio posto online oppure presso il negozio Tutirop di Baceno.

Al termine del percorso, dalle 20 fino a mezzanotte, l'area feste del Campo Sportivo ospiterà il dj set di Ramawox con musica e animazione.

Gli organizzatori ricordano che il percorso è di media difficoltà e adatto alla maggior parte dei partecipanti, consigliando calzature adeguate ai tratti sterrati. Gli amici a quattro zampe sono ammessi se tenuti al guinzaglio. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

L'evento è realizzato con il sostegno di numerose realtà del territorio, tra cui Macelleria Crosetti, Il Forno Ossolano, Albergo Vecchio Scarpone, Agriturismo Alpe Crampiolo, Apicoltura Prina e Terme di Crodo, confermando l'obiettivo di promuovere le eccellenze locali attraverso un'esperienza che unisce convivialità, cultura e scoperta del territorio.