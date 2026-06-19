“Aspettando la Squareta ’26”, a Ovesco due serate per i 30 anni della manifestazione

La storica manifestazione della Squareta si prepara a celebrare un traguardo importante: 30 anni di attività. Per accompagnare l’avvicinamento all’edizione 2026 nasce così “Aspettando la Squareta ’26”, una rassegna di due serate che unisce musica, convivialità e tradizione culinaria all’Area Feste di località Ovesco.

Il programma prenderà il via oggi, venerdì 19 giugno alle 20.30 con il concerto “BAILA!”, affidato all’Orchestra Sottobosco, formazione nata all’interno dell’Associazione Suoniamo – Giovani Musicisti Ossolani. Una serata dedicata ai giovani talenti del territorio, all’insegna della musica d’insieme e della condivisione.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 28 giugno alle 19 con “Mangiamo insieme la pizza del forno di Progno”, una serata conviviale che mette al centro i sapori della tradizione e il piacere dello stare insieme. Il menù prevede la pizza cotta nel forno di Progno, con costo fissato a 10 euro (bevande escluse). La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro il 24 giugno contattando il numero 347 151 0728 (Sara).