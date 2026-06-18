Vivaldi risuona in Collegiata: concerto per i Santi Patroni e raccolta fondi per il restauro

La grande musica sacra di Antonio Vivaldi sarà protagonista questa sera, giovedì 18 giugno, alle 21.00 nella Chiesa Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola, in occasione del tradizionale “Concerto per i SS. Patroni”, inserito nell’ambito della Stagione Concertistica 2026 della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. L’evento, organizzato in collaborazione con la Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso e con l’Associazione Turistica Pro Loco di Domodossola, rappresenta il sesto e ultimo appuntamento della rassegna “I pomeriggi in concerto 2026”, che quest’anno si conclude con un programma interamente dedicato al compositore veneziano.

Sotto il titolo “Vivaldi per la Collegiata”, saliranno sul palco il soprano Federica Napoletani, il contralto Candice Carmalt, la Corale di Calice e l’Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, diretti dal maestro Manfred Nesti.

Il programma prevede l’esecuzione del Nisi Dominus RV 608, salmo per contralto solo, archi e basso continuo, del Beatus vir RV 598, per soprano e contralto soli, coro a quattro voci miste, archi e basso continuo, e del celeberrimo Gloria RV 589, una delle composizioni sacre più conosciute e amate del repertorio barocco.

Oltre al valore artistico e spirituale della serata, il concerto avrà anche una significativa finalità benefica. I musicisti e i coristi della Cappella Musicale offriranno infatti la propria prestazione gratuitamente, devolvendo l’intero costo dell’evento e le offerte raccolte durante la serata a sostegno dei lavori di restauro della Collegiata domese.

L’attività della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è resa possibile grazie alla collaborazione dell’Istituto della Carità – Padri Rosminiani, della Parrocchia di Calice, dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti e della Città di Domodossola, oltre al prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico e della Fondazione Crt.

Un appuntamento che unisce musica, tradizione e solidarietà, offrendo alla comunità un’occasione speciale per celebrare i santi patroni della città e contribuire alla valorizzazione di uno dei suoi edifici religiosi più significativi.