Santa Maria Maggiore si prepara al weekend del Folklore

Il 27 e 28 giugno a Santa Maria Maggiore è anche tempo di Weekend del Folklore: la manifestazione, nata nel 2022 per festeggiare i primi 100 anni del Gruppo Folkloristico della Valle Vigezzo, si è ormai consolidata – grazie all'impegno degli organizzatori – quale appuntamento fisso dell'inizio estate vigezzina.

Sabato 27 dalle 10.00 i membri del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo passeggeranno in abiti tradizionali lungo vie e vicoli di Santa Maria Maggiore, per una sorta di flash mob che porterà i visitatori a vivere un emozionante salto nel passato tra fine ‘700 e inizi ‘800, che culminerà alle 11.30 con balli e canti in Piazza Risorgimento. Alle 17.00 il Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo sarà presente al taglio del nastro della mostra estiva “Ornamenta” del comune di Santa Maria Maggiore, al Centro Culturale Vecchio Municipio. La giornata di sabato 27 giugno si chiuderà nel Parco di Villa Antonia alle 21.00 con il coinvolgente spettacolo del Gruppo Folkloristico Castelraimondo, il gruppo che dalle Marche percorrerà più chilometri per raggiungere la Val Vigezzo. A rendere più golosa la serata, la possibilità di degustare i croccanti stinchéet.

Domenica 28 giugno è la giornata clou del fine settimana dedicato al folklore: la grande sfilata di gruppi nazionali e internazionali porterà a Santa Maria Maggiore colori e suggestioni anche dalla vicina Svizzera. Alle 10.00 è fissata la partenza da piazza Gennari dei quasi 400 partecipanti che sfileranno attraverso via Benefattori, piazza Risorgimento e percorreranno tutto il centro storico del paese. Ad accompagnare i gruppi folkloristici ci saranno le note della Bandella Vigezzo, della Banda Musicale Alpina di Malesco e della Banda di Druogno. Alle 11.00 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, al termine della quale piazza Risorgimento ospiterà la suggestiva rievocazione storica della Milizia Tradizionale di Calasca. Dalle 15.00 il ritrovo è nel Parco di Villa Antonia per un pomeriggio di festa, con musiche e danze; sarà possibile degustare anche gli stinchéet.