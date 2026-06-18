Domodossola, torna "Estate in musica, fra le antiche mura"

È stata presentata oggi pomeriggio a Domodossola l'edizione 2026 di "Estate in Musica - Fra le Antiche Mura", la rassegna musicale organizzata da Oscella Felix con il patrocinio della Città di Domodossola. Un appuntamento che torna ad animare il suggestivo scenario del Convento delle Suore Rosminiane di via Paolo Della Silva, trasformando uno spazio ricco di storia in un luogo di incontro, cultura e condivisione.

L'iniziativa nasce dalla volontà di Oscella Felix di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio attraverso la musica. Nata dalla passione per il Medioevo ossolano, l'associazione ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione, diventando una realtà attiva nell'organizzazione di eventi culturali e musicali capaci di coinvolgere la comunità e creare nuove occasioni di aggregazione.

A sottolineare l'importanza della rassegna è stato il presidente dell'associazione Mimmo Lipari. "Portare avanti questa avventura è una grande soddisfazione. L'anno scorso era il primo anno e la risposta del pubblico è stata davvero importante. Possiamo essere contenti di quello che è stato fatto e quest'anno siamo partiti con una proposta nuova, grazie anche al lavoro svolto per costruire i giusti contatti e portare a Domodossola appuntamenti di qualità. Penso al concerto della G.M.O., che aprirà la stagione con circa settanta ragazzi sul palco, ma anche al concerto del pianista Simone Locarni, che rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio".

Ad aprire il cartellone, il 27 giugno, sarà infatti l'Orchestra dei Giovani Musicisti Ossolani. Un progetto che, come ha spiegato il coordinatore artistico Mario Stelitano, rappresenta una vera e propria fucina di talenti. "La G.M.O. è una realtà importante perché offre ai giovani musicisti la possibilità di crescere insieme e condividere la loro passione. Molti ragazzi hanno trovato qui la loro strada musicale ed è un orgoglio averli con noi per inaugurare il festival".

La rassegna proporrà un percorso attraverso generi e linguaggi musicali differenti. Tra gli appuntamenti più attesi figura il concerto del pianista Simone Locarni, musicista originario di Mergozzo, che il 28 giugno si esibirà insieme al trombettista Tom Arthurs. "Locarni è uno dei più grandi pianisti del nostro territorio – ha sottolineato Stelitano – e insieme ad Arthurs darà vita a una serata di altissimo livello in una cornice davvero speciale, tra le mura storiche di Domodossola".

Il programma è stato costruito con l'obiettivo di intercettare pubblici diversi. "Abbiamo cercato di proporre generi differenti proprio per andare incontro ai gusti di tutti – ha aggiunto il coordinatore artistico – mantenendo sempre alta la qualità delle proposte".

Particolarmente significativa sarà la serata del 5 luglio, organizzata a sostegno dell'U.g.i., l'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. L'evento vedrà protagonista la Urban Swingers Band e unirà musica e solidarietà. "È una serata a cui teniamo particolarmente – ha spiegato Stelitano – perché vuole essere un momento di vicinanza alle famiglie che affrontano situazioni difficili e un'occasione per sostenere concretamente l'attività dell'associazione".

Tra i momenti di maggiore prestigio spicca inoltre il concerto dell'11 luglio con i Percussionisti del Teatro alla Scala, appuntamento sostenuto da Pediacoop, mentre il 18 luglio prenderà il via l'Ossola Guitar Festival, manifestazione ormai consolidata nel panorama culturale del Verbano Cusio Ossola.

A completare il cartellone saranno poi il concerto dei Low Town il 7 luglio, la serata con la band "Un POP di Tutto" il 14 luglio, il concerto dei Road Lights Blues il 21 luglio e l'esibizione della Stefano Cupelli Band il 28 luglio che chiuderà la prima parte del programma estivo. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel Convento delle Suore Rosminiane di Domodossola; l'ingresso sarà a offerta responsabile, mentre per le serate accompagnate dall'apericena sarà necessaria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 379 142 6870.