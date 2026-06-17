Ad Anzino la mostra “Cammini di fede e arte”

Un viaggio tra storia, spiritualità e arte lungo gli antichi percorsi che per secoli hanno collegato le comunità alpine. Venerdì 19 giugno alle 20.45 il Santuario di Sant'Antonio di Padova ospiterà la presentazione della mostra “Cammini di fede e arte”, curata da Enrico Rizzi.

Nel corso della serata il curatore accompagnerà il pubblico alla scoperta dei principali cammini religiosi che attraversavano le Alpi, con particolare attenzione ai percorsi che interessavano il territorio ossolano e i collegamenti tra Vallese, Ticino, Ossola, Valsesia e Lago d’Orta.

L’esposizione mette in luce la fitta rete di itinerari spirituali e culturali che nei secoli hanno favorito scambi, pellegrinaggi e relazioni tra le popolazioni dei due versanti alpini. Tra i percorsi più suggestivi raccontati dalla mostra figura quello che attraversava la Porta Bianca del Monte Rosa, a oltre 3.600 metri di quota, consentendo ai pellegrini di raggiungere il Lago d’Orta partendo dal Vallese.

In questo sistema di vie devozionali un ruolo significativo era ricoperto anche dal santuario di Anzino, meta di pellegrinaggi provenienti dalle vallate circostanti, in particolare in occasione della festa dedicata a Sant’Antonio.

La mostra è allestita presso la biblioteca parrocchiale di Anzino, nella piazza principale del paese, e sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 18.