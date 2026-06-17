LiveAlpsNature: al Mont Avic il quarto incontro internazionale dei partner di progetto

Dopo aver visitato le Aree Protette dell'Ossola, il Nationalpark Berchtesgaden, e il Parc national des Écrins, i partner del progetto LiveAlpsNature si sono incontrati al Parco Naturale Mont Avic per il quarto meeting sul campo. Questo incontro ha offerto l’opportunità di condividere i principali progressi del progetto, come un’analisi globale delle tendenze e degli impatti delle attività basate sulla natura, uno standard per i dati digitali su piattaforme outdoor, un kit per creare escursioni della salute (health hikes) legate all’approccio One Health e una banca dati per misure di gestione.

I partner di progetto hanno inoltre lavorato insieme sulle attività in corso, tra cui l’attuazione di azioni pilota per l’estate 2026 e la definizione di indicatori per valutarne l’efficacia. L’escursione nel cuore del Parco Naturale Mont Avic ha messo in luce le sfide relative alla gestione dei visitatori e le potenzialità per sviluppare contenuti basati sull’approccio One Health lungo i sentieri.