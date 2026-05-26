Acqua Novara Vco: ''In quella data non abbiamo riscontrato anomalie al depuratore di Villadossola''

Dopo la segnalazione di Ossolanews ed una nostra successiva mail, i responsabili di Acqua Novara Vco si sono immediatamente attivati ed hanno effettuato un sopralluogo al depuratore situato a sud-est dell’abitato di Villadossola, la zona dove i pescatori ad inizio maggio avevano segnalato la possibile fuoriuscita di liquami nel canale.

Un intervento immediato quello della società che ci ha puntualmente informati sulla situazione dopo che la sezione provinciale pescatori aveva parlato di un possibile malfunzionamento del depuratore e quindi di un conseguente scarico di liquami nel canale.

Il condirettore generale di Acqua Novara Vco, ingegner Barbara dell’Edera spiega che ‘’lo scarico del depuratore recapita in un canale Enel alimentato dalle acque turbinate di due centrali idroelettriche; una posta a monte del depuratore ed una a valle dello stesso. Il canale, dopo circa 2.5 km, si immette nel fiume Toce. La fotografia pubblicata da “Ossolanews” rappresenta una situazione che non è stata rilevata al momento del sopralluogo. Riporta un evento relativo ad una data sicuramente diversa da quella da indicata, di cui non si ha evidenza, ma, probabilmente, riferito ad un momento in cui la centrale idroelettrica di monte non stava turbinando e conseguentemente alimentando il canale’’

Per il direttore dunque ‘’potrebbe trattarsi di una situazione concomitante con un evento di pioggia o immediatamente successivo, tale da determinare l’attivazione dello sfioratore delle acque miste in eccesso alla portata trattata. Lo stato dei luoghi rilevato dal nostro personale evidenzia il canale Enel regolarmente alimentato da monte e conseguente il flusso regolare nello stesso e lo scarico scarico del depuratore del solo refluo depurato e anche la regolare immissione delle acque del canale nel fiume Toce’’.

Per quanto riguarda invece la segnalazione fatta sempre dai pescatori sul depuratore di Domodossola, in regione Nosere, avevamo ricevuto dalla società Idrablu una nota che sosteneva che non c'era stato inquinamento. Nota già pubblicata. IGiovedì 21 maggio, abbiamo però ricontattato Idrablu, via mail poiché eravamo in possesso di foto da far valutare. Idrablu non ci ha mai risposto.