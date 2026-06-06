Piemonte e clima, l’impegno di Arpa nella Giornata Mondiale dell’Ambiente 2026

Si è celebrata ieri, 5 giugno, la Giornata Mondiale dell’Ambiente, la principale iniziativa delle Nazioni Unite dedicata alla sensibilizzazione globale sui temi ambientali. L’edizione 2026, “A Global Call for Climate Action”, è dedicata all’azione per il clima e richiama l’urgenza di rispondere ai segnali sempre più evidenti che il pianeta ci sta inviando: aumento delle temperature, eventi estremi più frequenti, trasformazioni degli ecosistemi. In questo contesto, Arpa Piemonte sottolinea il proprio impegno nel monitoraggio, nella conoscenza e nel supporto alle politiche pubbliche per affrontare il cambiamento climatico a livello regionale.

Il direttore generale di Arpa Piemonte Secondo Barbero: “Il tema 2026 della Giornata Mondiale dell’Ambiente richiama tutti – istituzioni, imprese e cittadini – a un’azione più rapida e concreta per il clima. In Piemonte, Arpa contribuisce a questa sfida mettendo a disposizione competenze tecnico-scientifiche, dati affidabili e strumenti operativi, collaborando con regione, enti locali, sistema sanitario e comunità scientifica”.

Anche il Piemonte è direttamente interessato dagli effetti del cambiamento climatico. Negli ultimi anni si osservano temperature in aumento, alterazioni del regime delle precipitazioni, eventi estremi più intensi e frequenti, impatti su risorse idriche, ecosistemi e territori montani.

Arpa Piemonte analizza queste trasformazioni attraverso un sistema integrato di osservazioni, dati e studi che consentono di comprendere l’evoluzione del clima e i suoi effetti sul territorio. L’agenzia produce regolarmente rapporti climatici mensili, stagionali e annuali, mettendo a disposizione dati storici e indicatori aggiornati per cittadini, enti e decisori pubblici.

Il contributo di Arpa Piemonte si fonda su attività di monitoraggio e analisi che costituiscono la base per ogni politica di adattamento e mitigazione: monitoraggio meteorologico e climatico attraverso una rete diffusa di stazioni e sistemi di osservazione, analisi e scenari climatici per valutare le tendenze future e supportare la pianificazione, banche dati e portali climatici che rendono accessibili informazioni e indicatori aggiornati, supporto alle strategie regionali, come la Strategia sui cambiamenti climatici e i processi di pianificazione territoriale. Queste attività permettono di trasformare i dati in conoscenza utile, contribuendo a orientare le decisioni e a migliorare la resilienza del territorio.

Affrontare il cambiamento climatico significa rafforzare la conoscenza, prevenire i rischi e accompagnare la transizione verso modelli più sostenibili. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2026, Arpa Piemonte vuole sottolineare il valore di un impegno condiviso: solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini è possibile.