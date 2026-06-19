Fine settimana di eventi a Domobianca365

Un fine settimana ricco di eventi, divertimento e voglia di stare all’aria aperta alla caccia di un po’ di fresco rispetto alle temperature record di questo inizio di estate. Sabato 20 e domenica 21 giugno sono due giornate perfette per gli appassionati di trekking, buona cucina e motori per vivere una giornata in mezzo alla natura a Domobianca365.

Sabato 20 giugno l’Alpe Lusentino aspetta bambini e adulti per cimentarsi nei passaggi del Parco Avventura con le sue zipline e i quattro percorsi allestiti nel bosco di larici perfettamente accessibili a tutti. Primo nel suo genere in Val d’Ossola, inaugurato nel 2010, il Parco Avventura offre percorsi sospesi, ponti tibetani, passerelle, carrucole. La riqualificazione del 2022 ha consentito l’apertura del percorso giallo, molto facile, uno dei pochi in Italia a essere fruibile da persone con disabilità motorie direttamente in sedia a rotelle. Da questo fine settimana il Parco Avventura sarà aperto tutti i giorni nel pomeriggio.

Aperte le due seggiovie per le risalite degli escursionisti e dei bikers che potranno passare una giornata sui trail e i sentieri ciclabili di Domobianca365. A disposizione servizio noleggio Mtb e e-bike, oltre a Kinder Park, giochi e gonfiabili e il campo da beach volley.

Domenica 21 giugno con il Trial al Luse, organizzato dal Motoclub Domo ’70, porta in quota la spettacolare specialità dove destrezza, precisione ed equilibrio sono le doti per primeggiare. Nelle zone allestite nei prati e nei boschi attorno al parcheggio gli appassionati si sfideranno nelle prove allestite per mettere a dura prova le abilità dei centauri. Partenza alle 9.30 (informazioni al 0324 44652). Al termine della gare, alle 18.30, premiazione e a seguire cena alla Baita Motti.

Sempre domenica 21 giugno il MotoGiro al Lusentino “Metti in moto un Sorriso” offrirà agli appassionati delle due ruote a motore la possibilità di salire fino a Domobianca365 per gustarsi le curve e i tornanti della strada che porta all’Alpe Lusentino. Ritrovo e partenza al Bar Etho in regione Nosere alle 11.00 e via alla carovana che porterà sino a Domobianca, dove sarà allestita la Grigliatona con carni, costine e salamelle cotte alla brace per un divertente e coinvolgente pranzo in mezzo al verde. Al pranzo parteciperanno i ragazzi del Ciss – Consorzio intercomunale servizi sociali - e dell’Anfass.

Nei tre punti ristoro di Domobianca365 si possono gustare ricche colazioni, gustosi pranzi e cene romantiche. LuseBar, a fianco del parcheggio dell’Alpe Lusentino, è il punto di partenza della giornata, dopo una ricca colazione e quello d’arrivo al termine delle passeggiate, per uno spuntino o un aperitivo. Baita Motti in modalità self-service o ristorante propone i piatti della tradizione e della cucina di montagna con una vista unica sulle montagne e la piana sottostante e tramonti romantici. E infine lo Skibar, nel punto più alto all’arrivo degli impianti con una vista mozzafiato, propone panini, birre e varie proposte a base di polenta.