''Il punto informazioni nasce dalla mozione presentata dalla minoranza lo scorso 30 aprile''

Come minoranza abbiamo appreso dai media, con forte rammarico, i meriti presi dalla giunta per la creazione del futuro punto informativo ad Antrona Schieranco.

Vogliamo rispondere per valorizzare il lavoro dei consiglieri e dimostrare come il sistema democratico con a capo il Consiglio Comunale (il principale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo) abbia svolto il suoi compiti perfettamente.

L'obbligo per la giunta di fare il punto informazioni nasce dalla mozione presentata dalla minoranza e approvata in data 30 aprile 2026. La quale e' stata approvata con 6 voti a favore e 5 contrari ( tutti i membri della giunta hanno votato contrario).

Oltretutto la creazione del punto informazione era nel programma elettorale della maggioranza, che in 2 anni non ha fatto assolutamente niente; addirittura il sindaco in Consiglio Comunale ha sostenuto che il punto sarebbe stato aperto dal Parco dove attualmente si trova il museo dell'oro e dell'acqua e che sarebbe stato attivo dal 1 luglio.

Come capogruppo di minoranza ringrazio i ragazzi della maggioranza che hanno votato questa mozione. Vigileremo su gli altri punti ancora da attuare e presenteremo altre mozioni le quali porteranno al rilancio del turismo portando all'apertura di nuove attività per i nostri ragazzi e all'incremento dei servizi per tutti i nostri cittadini.

Christian Pirazzi

Capogruppo minoranza