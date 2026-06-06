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Antrona | 06 giugno 2026, 09:50

''Il punto informazioni nasce dalla mozione presentata dalla minoranza lo scorso 30 aprile''

L'opposizione consiliare rimarca l'importanza del suo ruolo in campo turistico

''Il punto informazioni nasce dalla mozione presentata dalla minoranza lo scorso 30 aprile''

 Come minoranza abbiamo appreso dai media, con forte rammarico, i meriti presi dalla giunta per la creazione del futuro punto informativo ad Antrona Schieranco.

Vogliamo rispondere per valorizzare il lavoro dei consiglieri e dimostrare come il sistema democratico con a capo il Consiglio Comunale (il principale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo) abbia svolto il suoi compiti  perfettamente.

L'obbligo per la giunta di fare il punto informazioni nasce dalla mozione presentata dalla minoranza e approvata in data 30 aprile 2026. La quale e' stata approvata con 6 voti a favore e 5 contrari ( tutti i membri della giunta hanno votato contrario).

Oltretutto la creazione del punto informazione era nel programma elettorale della maggioranza, che in 2 anni non ha fatto assolutamente niente;   addirittura il sindaco in Consiglio Comunale ha sostenuto che il punto sarebbe stato aperto dal Parco dove attualmente si trova il museo dell'oro e dell'acqua e che sarebbe stato attivo dal 1 luglio.

Come capogruppo di minoranza ringrazio i ragazzi della maggioranza che hanno votato questa mozione. Vigileremo su gli altri punti ancora da attuare e presenteremo altre mozioni le quali porteranno al rilancio del turismo portando all'apertura di nuove attività per i nostri ragazzi e all'incremento dei servizi per tutti i nostri cittadini.

Christian Pirazzi

Capogruppo minoranza

comunicato minoranza Antrona Schieranco

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