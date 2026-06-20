"L'economia di guerra oggi": a Domodossola un incontro con l'eurodeputata Benedetta Scuderi

Alleanza Verdi e Sinistra del Vco organizza a Domodossola un incontro pubblico dedicato al tema "L'economia di guerra oggi", con la partecipazione dell'eurodeputata Benedetta Scuderi, per approfondire una delle questioni più rilevanti e controverse dell'attuale scenario internazionale. l’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è fissato per venerdì 26 giugno alle 17.3 presso lo Spazio Contemporaneo della Soms di Domodossola.

L'intensificarsi dei conflitti armati, il progressivo incremento delle spese militari e il dibattito sul riarmo europeo stanno ridisegnando le priorità politiche ed economiche dell'Unione Europea e dei singoli Stati. In questo contesto, l'iniziativa intende offrire uno spazio di confronto aperto e pubblico sulle ricadute di queste scelte, interrogandosi su quale modello di sviluppo si stia delineando e quali conseguenze possano derivarne per i cittadini, i servizi pubblici, il lavoro, l'ambiente e il futuro dei giovani.

L'incontro rappresenterà anche l'occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto nelle istituzioni europee e per discutere delle possibili alternative orientate alla costruzione della pace, alla cooperazione internazionale e a uno sviluppo sostenibile e socialmente equo.

Insieme all'eurodeputata Benedetta Scuderi, parteciperanno Mimma Moscatiello, consigliera provinciale “Progetto Vco” e Laura Castellarin della segreteria del circolo di Sinistra Italiana (Avs) del Vco.

In un momento storico in cui il linguaggio della guerra sembra tornare a occupare il centro del dibattito pubblico, riteniamo fondamentale creare occasioni di approfondimento e di confronto con i cittadini, affinché temi così delicati possano essere affrontati con consapevolezza e spirito critico.

La partecipazione è libera.