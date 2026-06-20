"L'aria è vita": a Malesco la mostra degli alunni della primaria

La biblioteca di Malesco ospita “L’aria è vita. Teniamola pulita!”, una mostra realizzata dagli alunni della scuola primaria del paese. L’esposizione, che raccoglie disegni, opere e installazioni realizzati dai bambini, si propone come un percorso dedicato all’importanza della tutela dell’ambiente.

La mostra sarà aperta, con ingresso libero, fino al 19 luglio nei seguenti orari: a giugno, il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, a luglio da mercoledì a domenica, negli stessi orari.