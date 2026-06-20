 / FACEBOOK

FACEBOOK | 20 giugno 2026, 14:34

"L'aria è vita": a Malesco la mostra degli alunni della primaria

Fino al 19 luglio in biblioteca le opere dei bambini dedicate alla tutela dell'ambiente

Foto Facebook Ufficio Turistico Malesco

Foto Facebook Ufficio Turistico Malesco

La biblioteca di Malesco ospita “L’aria è vita. Teniamola pulita!”, una mostra realizzata dagli alunni della scuola primaria del paese. L’esposizione, che raccoglie disegni, opere e installazioni realizzati dai bambini, si propone come un percorso dedicato all’importanza della tutela dell’ambiente.

La mostra sarà aperta, con ingresso libero, fino al 19 luglio nei seguenti orari: a giugno, il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, a luglio da mercoledì a domenica, negli stessi orari.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore