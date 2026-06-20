Weekend di sole e caldo intenso, allerta massima per l'ondata di calore

Il primo fine settimana dell'estate astronomica sarà caratterizzato da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, accompagnate da un'intensa ondata di calore che interesserà tutto il Piemonte.

Secondo le previsioni meteorologiche, sabato 20 giugno il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel pomeriggio si svilupperanno alcuni cumuli sulle Alpi, con possibilità di locali rovesci o temporali sui rilievi alpini, mentre sulle pianure di Novara e nelle aree lacustri del VCO il tempo resterà generalmente asciutto e soleggiato.

Le temperature saranno molto elevate: nel Novarese si raggiungeranno 35 gradi, mentre nel Verbano Cusio Ossola i valori massimi si attesteranno intorno ai 34 gradi. Le minime notturne rimarranno elevate, comprese tra 21 e 22 gradi.

Domenica 21 giugno il quadro meteorologico subirà poche variazioni. La giornata inizierà con ampi spazi di sole e nel pomeriggio torneranno a svilupparsi nubi cumuliformi sulle zone alpine. Anche in questo caso saranno possibili rovesci o temporali sui rilievi, più probabili nelle aree montane occidentali, mentre Novara, il Cusio e il Verbano continueranno a beneficiare di condizioni generalmente stabili.

Le temperature saliranno ulteriormente: 36 gradi a Novara e 35 gradi a Verbania, con minime tropicali comprese tra 22 e 25 gradi che renderanno particolarmente difficoltoso il raffrescamento notturno.

Ondata di calore: livello 3 su Novara e VCO

Particolare attenzione dovrà essere riservata all'ondata di calore in corso. Per entrambe le giornate, il bollettino regionale segnala livello 3, il massimo grado di allerta previsto dal sistema di monitoraggio del disagio bioclimatico.

Nel dettaglio, per sabato sono previsti:

Novara: temperatura massima 35°C, temperatura apparente 36°C, quarto giorno consecutivo di caldo intenso.

temperatura massima 35°C, temperatura apparente 36°C, quarto giorno consecutivo di caldo intenso. Verbania: temperatura massima 34°C, temperatura apparente 35°C, quinto giorno consecutivo di caldo intenso.

Domenica la situazione tenderà ad aggravarsi:

Novara: massima di 36°C e temperatura percepita fino a 37°C, con cinque giorni consecutivi di caldo intenso.

massima di 36°C e temperatura percepita fino a 37°C, con cinque giorni consecutivi di caldo intenso. Verbania: massima di 35°C e temperatura percepita di 36°C, sesto giorno consecutivo di caldo intenso.

Il livello 3 indica condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute dell'intera popolazione, non solo delle persone più fragili. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati e limitare le attività fisiche all'aperto tra le 11 e le 18.