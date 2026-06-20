SustainEvents: l’Alto Piemonte sperimenta il modello degli eventi sostenibili che crea valore per il territorio

Progettare, sperimentare e consolidare un nuovo modello di governance che trasformi gli eventi culturali e sportivi in driver di sviluppo sostenibile a beneficio dell'intero ecosistema locale. È questa la sfida strategica che vede impegnata la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nel ruolo di capofila italiano del progetto transfrontaliero Interreg “SustainEvents”. Progetto che, a ridosso della stagione estiva 2026, traccia un bilancio di azioni concrete capaci di unire l'alta formazione, la certificazione degli eventi e una promozione dell’area di respiro internazionale.

Il cuore metodologico di SustainEvents risiede nel superamento del tradizionale approccio di gestione degli eventi a favore di un modello sistemico, fondato sulla sostenibilità e sulla generazione collaborativa di valore. In particolare, sotto la guida di Istud Business School, partner di progetto, è stato avviato un percorso innovativo finalizzato a definire un modello di lavoro replicabile e a disposizione di tutti gli organizzatori, locali e non solo, che hanno a cuore la valorizzazione del territorio.

Questo percorso poggia operativamente su una serie di eventi pilota e prevede un ciclo di cinque incontri partecipativi per ciascuna iniziativa, pensati per facilitare il confronto e la coprogettazione tra imprese, enti e istituzioni del territorio, in modo da condividere un piano operativo che valorizzi le esigenze e le risorse di tutto l’ecosistema locale.

Tra gli eventi pilota che guideranno la validazione del modello, in programma tra giugno e ottobre, tre sono previsti nell’area dell’Alto Piemonte: Monte Rosa Skymarathon (Alagna Valsesia - Vercelli), Aida - Tones on the Stones (Oira), Fatti ad Arte (Biella). L’impegno per il territorio si riflette anche nell’adozione di scelte gestionali e standard concreti e misurabili: grazie al bando promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte tre eventi locali – Monte Rosa Skymarathon, Cross Festival e Viotti Festival – hanno già avviato il percorso verso la certificazione internazionale Iso 20121. Un traguardo che dimostra una sensibilità diffusa e in costante crescita verso la gestione responsabile dei flussi turistici.

Alla qualificazione interna della filiera si è affiancata, in modo sinergico, la strategia di promozione internazionale. Per mostrare dal vivo i successi di questo percorso green il territorio ha ospitato nel mese di maggio tre fam trip dedicati a content creator e firme del giornalismo turistico europeo: la norvegese Jeanette Mysen Wilhelmsen (reiseperler.com), Claudia Zanin (caporedattrice e fotografa del primo portale sull’Italia in Olanda Italie.nl) e Saskia Balmaekers dai Paesi Bassi (Ciao Tutti). Nel corso dei viaggi le blogger hanno visitato alcune delle principali attrazioni turistiche dell’Alto Piemonte: dal Lago d’Orta alla Val d'Ossola, con il suggestivo Tones Teatro Natura, passando per le Isole Borromee e la Ciclovia del Toce, fino a scoprire eccellenze agroalimentari e storiche realtà della tradizione risicola novarese e vercellese, come la Riseria Cascina Canta e la Tenuta Colombara. Dai blog e dalle piattaforme social la risonanza di Alto Piemonte, Ticino e Varesotto ha poi trovato spazio su riviste e guide di settore nazionali e internazionali, tra cui Touring Club Italiano, Petit Futé e Dove, grazie ad una campagna di comunicazione crossmediale pensata per accreditare quest’area come meta di riferimento del turismo responsabile.

“Con il progetto SustainEvents dimostriamo concretamente che la sostenibilità non è un costo o un adempimento burocratico, ma un potente fattore di competitività e di attrazione - commenta il presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte Angelo Santarella -. Attraverso la certificazione degli eventi e la formazione stiamo definendo un modello di gestione condiviso, capace di accrescere il valore del turismo attivo e culturale nell’area transfrontaliera. Far conoscere all’estero e sui media di settore i risultati di questo progetto, unitamente alle nostre eccellenze, significa qualificare tutta la filiera dell'accoglienza e con essa il nostro intero territorio”.