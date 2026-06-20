Una nuova vita per il Parco delle Terme: un incontro pubblico a Crodo

Il comune di Crodo si prepara al rilancio del Parco delle Terme. Per farlo si rivolge ai cittadini, con un incontro pubblico dal titolo “Una nuova vita per il Parco delle Terme”, aperto a tutti. L’appuntamento è fissato per il 23 giugno alle 20.30 al Foro Boario. L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza, offrendo a tutti l’opportunità di contribuire con idee, proposte e punti di vista per dare un futuro ad uno dei luoghi simbolici del paese, attualmente inutilizzato. Con il supporto di U.Lab S.r.l., società specializzata nella rigenerazione urbana e nei processi partecipativi, il comune vuole avviare un percorso condiviso che metta al centro la comunità e le sue esigenze.
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