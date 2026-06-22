Il Vco ancora nella morsa del caldo: bollino rosso fino a mercoledì

Non si placa l’ondata di caldo torrido che da alcuni giorni sta investendo la provincia del Vco. Secondo i dati diffusi da Arpa Piemonte nel bollettino odierno, infatti, resta massima l’allerta per le ondate di calore, con bollino rosso confermato sul territorio del Verbano Cusio Ossola e dell’intera regione anche per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

Temperature ancora in rialzo domani, 23 giugno: secondo le previsioni di Arpa, nel Vco le massime arriveranno a 36 gradi - 38 gradi percepiti - mentre le minime si fermeranno a 24 gradi, confermando anche il fenomeno delle “notti tropicali” (notti in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi). Leggermente al di sotto le temperature previste per mercoledì, con la massima a 34 gradi e la minima sempre a 24 gradi.