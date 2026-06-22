Carceri italiane al collasso: il sovraffollamento non risparmia Verbania

Fotografia carceri italiane: sos sovraffollamento (che non risparmierebbe Verbania). Il XXII Rapporto di Antigone 2026 sulle carceri italiane, da poco diffuso, evidenzia una situazione critica a livello nazionale, con 64.436 detenuti a fronte di 46.318 posti disponibili, per un tasso di sovraffollamento reale del 139,1%. In Piemonte, così emerge dal report, si contano oltre 4.700 detenuti distribuiti nelle 13 strutture regionali. Il carcere più grande della regione, va ricordato, è quello di Torino (il “Lorusso e Cutugno”), che registra un grave sovraffollamento con 1.467 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 1.113 post. Stando alle indicazioni in questo caso emerse nel 2025 allorché la struttura venne visitata dal Garante vi sono problemi – seppur contenuti rispetto ad altre realtà – anche per quanto riguarda la Casa circondariale di Verbania, dove all’epoca del sopralluogo vi erano recluse un’ottantina di persone a fronte di una capienza regolamentare prevista di 53 posti. Nel carcere di Pallanza, era stato detto, il tasso di sovraffollamento si inserisce in un contesto strutturale caratterizzato da una carenza di organico della polizia penitenziaria e degli educatori.