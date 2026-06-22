Minori online durante l’estate, Meter accende i riflettori sui rischi di Roblox

Con la conclusione dell’anno scolastico e l’inizio della pausa estiva, milioni di bambini e adolescenti trascorrono sempre più tempo online. Tra le piattaforme maggiormente frequentate dai minori c’è Roblox, che a livello globale supera i 100 milioni di utenti attivi giornalieri e che in Italia registra oltre un milione di giocatori.

Per l’associazione Meter, l’estate rappresenta un momento particolarmente delicato. La chiusura delle scuole comporta infatti la temporanea assenza di uno dei principali presidi educativi e relazionali nella vita dei minori. Venendo meno la quotidianità scolastica, aumentano il tempo libero, la permanenza online e le occasioni di contatto con sconosciuti negli ambienti digitali.

“Assistiamo ogni anno a una crescita della presenza dei minori sulle piattaforme digitali. Quando vengono meno importanti presìdi educativi, relazionali e sociali, il rischio è che molti ragazzi trascorrano sempre più ore online senza un adeguato accompagnamento da parte degli adulti. È proprio in questi contesti che possono svilupparsi situazioni di vulnerabilità”, dichiara don Fortunato Di Noto, presidente di Meter.

L’allarme trova conferma nei dati raccolti dal Report Meter 2025. Nell’indagine rivolta agli studenti, il 70% dei minori intervistati ha dichiarato di essersi imbattuto in situazioni riconducibili a tentativi di adescamento durante l’utilizzo di Roblox. “È un dato che deve interrogare tutti. A parlarne sono gli stessi minori. Roblox è oggi uno degli ambienti digitali più frequentati dai più piccoli e proprio per questo richiede maggiore attenzione da parte delle famiglie, delle istituzioni e delle stesse piattaforme. Non possiamo ignorare ciò che i minori ci stanno raccontando”, aggiunge Di Noto.

Per supportare concretamente le famiglie in questo periodo, l’associazione Meter ha lanciato oggi la guida “E-State responsabili: 10 consigli per proteggere i minori nel mondo digitale". Il documento è stato pensato come uno strumento pratico per guidare genitori, educatori e gli stessi minori verso un’esperienza online consapevole, promuovendo strategie di protezione per vivere un’estate sicura anche nella rete. L'associazione richiama l’attenzione sulla necessità di rafforzare l’educazione digitale e la presenza degli adulti durante il periodo estivo, quando il tempo trascorso online aumenta sensibilmente.