Distretto del commercio, riaperto il bando a sostegno delle attività di Ornavasso, Premosello e Vogogna

Il Distretto Diffuso del Commercio di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna riapre il bando dedicato alle imprese locali, mettendo a disposizione le ultime risorse rimaste dopo il primo sportello. La decisione arriva dopo che, entro aprile, erano già state finanziate diciotto attività per un totale di 80.615 euro, lasciando ancora 12.830 euro da assegnare. La cabina di regia ha scelto di riaprire i termini per permettere a un numero più ampio di commercianti di accedere al sostegno previsto dal progetto triennale regionale, inserito nel quadro dei Distretti del Commercio del Piemonte.

Il bando sostiene interventi che puntano a rendere più moderne, sicure e attrattive le attività del territorio. Le imprese con sede operativa nei tre comuni possono richiedere un contributo a fondo perduto pari all’80% della spesa, purché l’investimento rientri nelle categorie ammesse: innovazione digitale, sistemi di sicurezza, arredi interni oppure interventi sull’estetica esterna come vetrine, insegne, tende o illuminazione.

Ogni domanda deve riguardare una sola tipologia di intervento e rispettare un importo minimo di 2.000 euro, fino a un massimo di 8.750 euro, che può salire a 17.500 per le attività di nuova costituzione. Le spese devono essere sostenute dopo la pubblicazione del bando e documentate con preventivi o fatture tracciabili. Possono partecipare le micro e piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande, comprese le attività su area pubblica e le rivendite di giornali, purché risultino iscritte al Registro Imprese e in regola con i contributi.

Le domande devono essere inviate esclusivamente via Pec entro le ore 12.00 del 15 luglio, compilando la documentazione scaricabile dai siti dei tre comuni. Le richieste saranno valutate entro trenta giorni dalla scadenza, seguendo l’ordine cronologico e la priorità prevista.