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Attualità | 19 giugno 2026, 18:10

Caldo, fine settimana da bollino rosso nel Vco

Resta massima l'allerta su tutto il territorio provinciale, con picchi di 35 gradi

Caldo, fine settimana da bollino rosso nel Vco

Ancora bollino rosso su tutto il territorio del Vco per ondate di calore. È quanto emerge dal bollettino emesso oggi da Arpa Piemonte, che rileva temperature sopra la media in tutta la regione per il fine settimana del 20 e 21 giugno.

Osservando in particolare i dati relativi al Verbano Cusio Ossola, l’allerta è rossa per entrambe le giornate di sabato e domenica, con le temperature massime che arriveranno fino a 35 gradi (36 percepiti). In rialzo anche le minime, che nelle ore meno calde non scenderanno sotto i 21-22 gradi.

l.b.

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