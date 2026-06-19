Caldo, fine settimana da bollino rosso nel Vco

Ancora bollino rosso su tutto il territorio del Vco per ondate di calore. È quanto emerge dal bollettino emesso oggi da Arpa Piemonte, che rileva temperature sopra la media in tutta la regione per il fine settimana del 20 e 21 giugno.
Osservando in particolare i dati relativi al Verbano Cusio Ossola, l’allerta è rossa per entrambe le giornate di sabato e domenica, con le temperature massime che arriveranno fino a 35 gradi (36 percepiti). In rialzo anche le minime, che nelle ore meno calde non scenderanno sotto i 21-22 gradi.