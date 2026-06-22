Guida ubriaco in Valle Vigezzo: fermato con un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite

I militari della Compagnia di Domodossola hanno proceduto al deferimento in stato di libertà un soggetto a Santa Maria Maggiore, è stato infatti controllato un cittadino alla guida di un autocarro il quale sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è risultato con un tasso alcolemico pari a 5 volte il limite consentito, per lui si è proceduto al ritiro della patente di guida e al contestuale sequestro del veicolo.