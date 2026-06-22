Guida ubriaco in Valle Vigezzo: fermato con un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite

I militari della Compagnia di Domodossola hanno proceduto al deferimento in stato di libertà un soggetto a Santa Maria Maggiore, è stato infatti controllato un cittadino alla guida di un autocarro il quale sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è risultato con un tasso alcolemico pari a 5 volte il limite consentito, per lui si è proceduto al ritiro della patente di guida e al contestuale sequestro del veicolo.
In Breve
lunedì 22 giugno
domenica 21 giugno
sabato 20 giugno
venerdì 19 giugno
giovedì 18 giugno
mercoledì 17 giugno
martedì 16 giugno
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Non solo fumetti
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?