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Cronaca | 22 giugno 2026, 13:01

Guida ubriaco in Valle Vigezzo: fermato con un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite

Controllo dei carabinieri a Santa Maria Maggiore: denunciato un automobilista alla guida di un autocarro. Ritirata la patente e sequestrato il veicolo

Guida ubriaco in Valle Vigezzo: fermato con un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite

I militari della Compagnia di Domodossola hanno proceduto al deferimento in stato di libertà un soggetto a Santa Maria Maggiore, è stato infatti controllato un cittadino alla guida di un autocarro il quale sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è risultato con un tasso alcolemico pari a 5 volte il limite consentito, per lui si è proceduto al ritiro della patente di guida e al contestuale sequestro del veicolo.

comunicato stampa carabinieri

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