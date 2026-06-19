Morte di Debora Rolando, patteggiamento per il conducente del furgone

Ha patteggiato la pena di un anno, con la sospensione condizionale, con la sospensione per due anni della patente di guida il ventitreenne di origini sudamericane alla guida del furgone che il 5 agosto del 2025 travolse e uccise Debora Rolando, 49 anni, a Piedilago, frazione di Premia.

La donna era stata investita dal furgone che, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, era in fase di sorpasso. Lievi ferite invece per l'altro ciclista che si trovava con lei. Per Rolando, residente a Domodossola, madre di tre figli, non c'è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo era risultato negativo all'alcol test.

Nei suoi confronti il Gip, su richiesta della Procura, nei mesi scorsi aveva emesso la misura cautelare dell'obbligo di dimora.