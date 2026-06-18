Assaltata un'armeria in Vallese: cinque gli arrestati

Assaltato un negozio di armi in Vallese nelle prima ore di questa mattina: tutti arrestati i presunti colpevoli mentre la refurtiva è stata recuperata.

Il colpo alle 5.30 : i malviventi hanno usato dell’esplosivo per abbattere la porta dell’armeria.

La Polizia cantonale ha subito disposto le ricerche avendo come indicazione un’auto con targa francese ch si allontanava dal luogo. Auto che è stata individuata mentre si dirigeva verso il Basso Vallese.

I fuggitivi sono stati bloccati a Martigny dopo che in precedenza avevano forzato un posto di blocco. Cinque in tutto gli arrestati. Sono quattro cittadini francesi e un cittadino portoghese, di età compresa tra i 17 e i 24 anni.

''Dall'estate del 2025 altre cinque armerie nella Svizzera francofona sono state prese di mira da furti con scasso o tentativi di rapina. I responsabili sono spesso collegati a reti criminali transfrontaliere'' riporta il giornale Nouvelliste.