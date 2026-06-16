Truffe agli anziani: 4 arresti e oltre 30mila euro recuperati nel Vco

Il contrasto all’odioso fenomeno delle truffe, in particolare ai danni di anziani, costituisce uno dei principali target operativi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania. L’attività di contrasto al fenomeno è da sempre costante ed in evoluzione dal punto di vista investigativo, per fronteggiare efficacemente i criminali che con il tempo diversificano anche le tattiche e procedure per aggirare le difese delle vittime. Dall’inizio dell’anno i risultati operativi dell’Arma in provincia sono di 4 persone arrestate e 8 denunciate in stato di libertà, con il valore della refurtiva recuperata e restituita alle vittime per un valore di oltre 30.000 euro.

Le tecniche più frequenti utilizzate dai truffatori, sulla base dei casi registrati, possono riassumersi come segue: i truffatori contattano la vittima sulla linea telefonica di casa spacciandosi per un appartenente alle Forze dell’Ordine. Questi con raggiri psicologici, informano l'anziano che la sua autovettura (o i suoi documenti) risulta coinvolta in una grave rapina o in un furto recente. Per fare leva sulla paura e sul senso di urgenza, i finti militari convincono la vittima a raccogliere temporaneamente tutto il denaro contante e i monili d'oro presenti in casa, spiegando che un loro incaricato di fiducia passerà a ritirarli a breve per effettuare una "verifica" e accertarsi che non si tratti del bottino del reato. Una volta ottenuto l'oro dall'anziano raggirato, il complice si dilegua rapidamente.

L’attività dell’Arma non si ferma solo all’aspetto repressivo, ma da sempre opera anche nella prevenzione, in particolare organizzando periodicamente incontri proprio con le fasce più a rischio quali gli anziani. Dall’inizio dell’anno i carabinieri, in particolare i Comandanti di Stazione, hanno organizzato e tenuto 45 incontri su tutto il territorio della Provincia, nelle chiese o nei centri anziani, al fine di sensibilizzare i cittadini sul fenomeno delle truffe, illustrando le varie tecniche utilizzate dai criminali al fine di riconoscerli ed evitare di cadere nella trappola. In ogni occasione viene ricordato come i carabinieri non chiedono mai ai cittadini la consegna di denaro o altro bene mobile e in caso si venga contattati da sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine o altre Istituzioni e si ha il dubbio si tratti di un tentativo di truffa, si raccomanda di chiamare immediatamente il numero di emergenza112.