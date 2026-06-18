“La Montagna negli occhi": le fotografie di Giulia Bellezza in mostra a Macugnaga

Sabato 27 giugno alle 18.00 inaugura alla Kongresshaus di Macugnaga “La Montagna negli occhi. Sguardi di una comunità alpina”, una mostra fotografica all’aperto e diffusa in tutte le frazioni del comune alle pendici del Rosa. Il progetto ha origine nel 2017, quando Giulia Bellezza, fotografa milanese, decide di documentare attraverso ritratti fotografici lo spirito degli abitanti di Macugnaga.

“La montagna negli occhi” non è una semplice mostra, ma un vero e proprio "dono" che la fotografa fa alla comunità che l'ha vista crescere. L’esposizione affronta i temi dell'identità, della resistenza culturale e dello spopolamento delle aree interne e montane, interpretando la memoria non come un polveroso archivio, ma come una forza viva capace di parlare al presente.

Il percorso espositivo si configura come un'installazione site-specific diffusa, pensata per stimolare il pubblico a riabitare e riscoprire le diverse frazioni del comune sparso di Macugnaga. Le imponenti fotografie di Giulia Bellezza saranno collocate direttamente sulle pareti delle case alpine, lungo le vie o negli esercizi commerciali. Il visitatore si troverà immerso in un racconto visivo ritmato: ad ampie e maestose vedute sul paesaggio naturale dominato dal Monte Rosa si alterneranno visioni ravvicinate, dettagli intimi di vita quotidiana e, soprattutto, gli sguardi intensi dei macugnaghesi. Per arricchire l'esperienza, in punti strategici del paese saranno posizionati pannelli espositivi con testo illustrativo e piantina con il posizionamento delle immagini.

“La Montagna negli occhi” prende vita grazie a una fitta e virtuosa rete di collaborazione territoriale: l'iniziativa è infatti realizzata da Techne Art Service in stretta collaborazione con l'Alte Lindebaum Gemeinde – Comunità del Vecchio Tiglio e beneficia del fondamentale sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco. A testimonianza del grande valore culturale e antropologico dell'evento, il progetto ha ottenuto il patrocinio della regione Piemonte, della provincia del Verbano Cusio Ossola e del comune di Macugnaga, a cui si unisce la partecipazione attiva e il benestare di storiche realtà locali quali il Cai Sezione di Macugnaga, l'Amva (Associazione Musei della Valle Anzasca) e il Gruppo Giovani Macugnaga. L'intera esposizione è inoltre resa possibile grazie al generoso contributo di Margherita Burgener, della Pro Loco Macugnaga, di Schranz Sport e di Rabogliatti Sport, che hanno scelto di sposare e supportare il progetto fotografico documentale di racconto di un intero paesaggio naturale ma soprattutto umano.